По Украине пронеслись ураганы и обесточили до сотни населенных пунктов

Фото: последствия урагана в Чернигове (dsns.gov.ua)

Ураганы в Украине обесточили 94 населенных пункта

В результате шквалистого ветра в ряде областей Украины обесточено 94 населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате шквалистого ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 94 населенных пункта в 6 областях. В частности, в Сумской - 30, Полтавской - 16, Днепропетровской - 20, Черниговской - 13, Донецкой - 12, Запорожской - 3 населенных пункта.

Также сообщается, что в Чернигове ветром повредило крышу магазина и кровлю офисного здания. В поселке Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы. В результате урагана в Чернигове пострадавших нет.

Кроме того, за сутки подразделения ГСЧС убрали более 60 поваленных деревьев.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 23 марта в Украине ожидается ухудшение погоды, а в некоторых областях пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, осадки ожидаются в восточных областях и Приазовье, на остальной территории сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от -3 до +2 градусов, на крайнем юге до +6, днем до +9, в западных областях и в Одесской области до +15.