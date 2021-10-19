Ветер и хруст колес: марсоход NASA поделился новой аудиозаписью с Красной планеты

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось аудио, которое было записано марсоходом Perseverance на Красной планете. В будущем это поможет лучше исследовать Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в "тело" Perseverance. В течение пяти часов марсоход записывал порывы ветра на планете, хруст колес и "пение" двигателей.

"Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что вероятно, микрофоны в будущем станут важным атрибутом во время дальнейшего исследования Марса и Солнечной системы в целом.

В частности, оказалось, что звуки на Красной планете распространяются дольше чем на Земле, поскольку ее атмосфера является менее плотной, чем у нас.