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Вітер та хрускіт колес: марсохід NASA поділився новим аудіозаписом з Червоної планети

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Вівторок 19 жовтня 2021 22:09
Вітер та хрускіт колес: марсохід NASA поділився новим аудіозаписом з Червоної планети Фото: марсохід NASA поділився новим аудіозаписом з Червоної планети (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося аудіо, яке було записано марсоходом Perseverance на Червоній планеті. В майбутньому це допоможе ліпше дослідити Марс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Запис відбувався завдяки двом мікрофонам, які вмонтовані в "тіло" Perseverance. Протягом п’яти годин марсохід записував пориви вітру на планеті, хрускіт коліс та "спів" двигунів.

"Марсіанські звуки мають сильні басові коливання, тому, коли ви одягаєте навушники, ви дійсно можете їх відчути", - пише пресслужба.

Відзначається, що ймовірно, мікрофони в майбутньому стануть важливим атрибутом під час подальшого дослідження Марсу й Сонячної системи загалом.

Зокрема, виявилося, що звуки на Червоній планеті поширюються довше ніж на Землі, оскільки її атмосфера є менш щільною, ніж у нас.

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