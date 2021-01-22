Вітер і до 40 см снігу: українців закликали не ходити в Карпати

Фото: зимові Карпати (bukovel.com)

У Карпатах очікується погіршення погодних умов, з 24 по 26 січня. У ці дати закликають не ходити в гори.

Про це повідомляє сторінка "Сніголавинна ситуація в українських Карпатах" у Facebook.

Погіршення погоди відбудеться через циклон з Балкан. В наслідок нього в цьому регіоні вітер посилиться до 14-20 метрів за секунду, будуть падати дощі, сніг і мокрий сніг. На високогір'ї очікується сильний сніг та хуртовини.

На середньогір'ї очікується сніговий покрив до 20 сантиметрів, на високогір'ї - до 30-40 див. Також буде активний перенесення снігу, створення карнизів, перемети та замети снігу. У зв'язку з цим людей закликають утриматися від походів у гори і високогір'я.

Раніше повідомлялося, що в Україні похолодає з наступного понеділка, у західних регіонах будуть снігопади. На захід прийде нове похолодання.

Крім цього, в Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.