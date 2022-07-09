UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вести себя в жару: Минздрав дал рекомендации

Фото: Минздрав дал рекомендации, как вести себя в жару (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Последняя неделя оказалась довольно жаркой. Жара продержится минимум несколько дней, поэтому не лишним будет напомнить, как нужно вести себя в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Министерства здравоохранения.

Как выдержать летнюю жару?

• Позаботьтесь о людях, особенно уязвимых к ней, обеспечьте для них прохладные условия в доме и достаточное количество воды.

• Находясь дома, занавесьте окна, особенно расположенные с солнечной стороны дома.

• Если на улице прохладнее, чем в доме, производите проветривание.

• Выходя по делам или на прогулку, держитесь в тени и старайтесь находиться в прохладных местах, носите панаму или шляпу с широкими полями.

• Избегайте пребывания под солнцем между 11:00 и 15:00.

• Никогда не оставляйте никого, особенно детей, пожилых людей и животных в закрытых транспортных средствах!

Как сообщалось, ранее Министерство здравоохранения Украины разъяснило, при каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины