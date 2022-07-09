Как вести себя в жару: Минздрав дал рекомендации

Последняя неделя оказалась довольно жаркой. Жара продержится минимум несколько дней, поэтому не лишним будет напомнить, как нужно вести себя в таком случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Министерства здравоохранения.
Как выдержать летнюю жару?
• Позаботьтесь о людях, особенно уязвимых к ней, обеспечьте для них прохладные условия в доме и достаточное количество воды.
• Находясь дома, занавесьте окна, особенно расположенные с солнечной стороны дома.
• Если на улице прохладнее, чем в доме, производите проветривание.
• Выходя по делам или на прогулку, держитесь в тени и старайтесь находиться в прохладных местах, носите панаму или шляпу с широкими полями.
• Избегайте пребывания под солнцем между 11:00 и 15:00.
• Никогда не оставляйте никого, особенно детей, пожилых людей и животных в закрытых транспортных средствах!
Как сообщалось, ранее Министерство здравоохранения Украины разъяснило, при каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа.
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