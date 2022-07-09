Как вести себя в жару: Минздрав дал рекомендации

Как выдержать летнюю жару?

• Позаботьтесь о людях, особенно уязвимых к ней, обеспечьте для них прохладные условия в доме и достаточное количество воды.

• Находясь дома, занавесьте окна, особенно расположенные с солнечной стороны дома.

• Если на улице прохладнее, чем в доме, производите проветривание.

• Выходя по делам или на прогулку, держитесь в тени и старайтесь находиться в прохладных местах, носите панаму или шляпу с широкими полями.

• Избегайте пребывания под солнцем между 11:00 и 15:00.

• Никогда не оставляйте никого, особенно детей, пожилых людей и животных в закрытых транспортных средствах!