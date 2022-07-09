Як поводитися в спеку: МОЗ дало рекомендації

Останній тиждень виявився доволі спекотним. Спека протримається щонайменше декілька днів, тому не зайвим буде нагадати, як треба поводитись в такому випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації Міністерства охорони здоров’я.
Як витримати літню спеку?
• Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.
• Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.
• Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.
• Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.
• Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.
• Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!
Як повідомлялося, раніше Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило, за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.