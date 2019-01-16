Вести прозрачный бизнес в Украине сложно, но должны брать ответственность - совладелец компании «Пластикс-Украина»

Компания «Пластикс-Украина» последовательно внедряет европейские принципы и стандарты на украинском рынке, поскольку именно такой подход увеличивает инвестиционный потенциал страны в целом, добавляет предсказуемости и стабильности бизнесу. Такую позицию высказал совладелец и генеральный директор компании «Пластикс-Украина» Иренеуш Дерек, оценивая 20-летний опыт деятельности компании на рынке Украины.



«Еще 20 лет назад, начиная работать в Украине, мы заявили, что будем действовать по-белому, и хотя вести бизнес на таких началах в Украине сложно, мы взяли на себя ответственность, изменяем ситуацию вместе с партнерами, делимся опытом внедрения европейских стандартов. Когда мы работаем по-белому, мы получаем предсказуемость и стабильность, увеличивается инвестиционный потенциал страны в целом», - отметил Иренеуш Дерек.



Компания «Пластикс-Украина» является одним из крупнейших налогоплательщиков в нашей стране. В частности, оборот компании за 2018 год составил почти 842 млн грн, уплачено налогов - около 144 млн грн. (За позапрошлый год эти показатели составляли 800 млн грн и 131 млн грн соответственно).



По словам И.Дерека, лишь на протяжении последних пяти лет количество партнеров компании в Украине выросло с 6 до 10 тыс. Символично, что юбилейный 2018 год компания объявила партнерским, ведь, как подчеркнул генеральный директор, без партнеров не состоялась бы и компания «Пластикс-Украина», и важно, что партнеры-единомышленники рассматривают бизнес не только через призму коммерческого успеха. Для того чтобы отметить партнерский вклад в развитие бренда «Пластикс-Украина», и вообще бизнеса в Украине, компания запустила многосерийный видео-проект «Партнеры - наше второе я». Среди героев проекта - владельцы и руководители ведущих компаний в Украине.



Кроме того «Пластикс-Украина» поддерживает важные социальные проекты. Среди ее партнеров в социальной сфере: «Мистецький Арсенал», музыкальная премия YUNA, международный научный центр «Обсерватория» на горе Поп Иван, Национальный историко-архитектурный музей «Киевская Крепость», благотворительные фонды «Запорука» и «Сердце на ладони», детские дома-интернаты, Посольство Республики Польша в Украине и Польский Институт в Киеве, римско-католический приход св. Николая в Киеве, Католический медиа-центр и многие другие.



Справка: «Пластикс-Украина» имеет 23 подразделения по Украине и как ведущий дистрибьютор полимерных материалов поставляет продукцию из 20 стран, входит в крупнейшую в Центральной и Восточной Европе сеть компаний Plastics International, которая имеет более 50 складов и офисов в Польше, Молдове, Грузии, странах Балтии и др.



2013 года «Пластикс-Украина» стала инициатором движения прозрачного бизнеса Украины «Белые начинают и выигрывают», что дало начало создания Украинской Бизнес Ассоциации.