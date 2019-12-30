"Вест Хэм" назначил новым тренером экс-наставника

Фото: Дэвид Мойес (whufc.com)

Стороны подписали 18-месячный контракт

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед", за который выступает полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, назначил шотландского специалиста Дэвида Мойеса главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на 1,5 года. Он сменил на должности главного тренера чилийца Мануэля Пеллегрини, отправленного в отставку 28 декабря.

В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал 10 в английской Премьер-лиге. В нынешней кампании "молотобойцы" занимают 17 место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее Мойес тренировал "Вест Хэм" с ноября 2017 года до прихода Пеллегрини. Также специалист возглавлял "Сандерленд", "Реал Сосьедад", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Престон Норт Энд".

Напомним, Ярмоленко получил очередную травму, из-за которой не будет играть до конца января 2020 года. Травма второй год подряд выбивает футболиста сборной Украины из строя во время горячего периода в английской Премьер-лиге.