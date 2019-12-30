"Вест Гем" призначив новим тренером екснаставника

Фото: Девід Мойєс (whufc.com)

Сторони підписали 18-місячний контракт

Лондонський "Вест Хем Юнайтед", за який виступає півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, призначив шотландського фахівця Девіда Мойєса головним тренером команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 56-річним фахівцем розрахована на 1,5 року. Він змінив на посаді головного тренера чилійця Мануеля Пеллегріні, відправленого у відставку 28 грудня.

У минулому сезоні лондонський клуб під його керівництвом фінішував 10 в англійській Прем'єр-лізі. У нинішній кампанії "молотобійці" займають 17 місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок.

Раніше Мойес тренував "Вест Хем" з листопада 2017 року до приходу Пеллегріні. Також фахівець очолював "Сандерленд", "Реал Сосьєдад", "Манчестер Юнайтед", "Евертон" і "Престон Норт Енд".

Нагадаємо, Ярмоленко отримав чергову травму, через яку не гратиме до кінця січня 2020 року. Травма другий рік поспіль вибиває футболіста збірної України з ладу під час найгарячішого періоду в англійській Прем'єр-лізі.