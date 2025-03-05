Весняний старт: ТОП-5 важливих дій для водіїв на початку березня

Холодний сезон, пора найтяжчих випробувань для машин та водіїв, завершується. І до настання справжнього тепла саме час залікувати на машині "рани", завдані зимовими дорогами. З чого почати небайдужому автовласнику?
Про те, як привести в порядок машину після випробувань морозами, снігом та сіллю, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Сучасні автомобілі однаково успішно служать своїм власникам і взимку, і влітку, але саме протягом зими їхній ресурс суттєво "мінусується". На щастя, деякі втрати можна нівелювати, якщо відразу після зими вжити певних заходів.
Відмітини, які залишає на автомобілі зима, не завжди видимі у буквальному розумінні – часто вони бувають сховані десь всередині. І щоб такі пошкодження та інші негаразди не потягнули за собою масштабних наслідків, їх треба вчасно нейтралізувати.
Найдорожче – кузов. І в плані собівартості, і в сенсі ремонту кузов – найдорожча частина автомобіля. Відтак, найстрашніше, що може отримати машина узимку – це початок корозії кузова. Помивши машину, огляньте лакофарбове покриття на предмет пошкоджень фарби і перших точок корозії на оголеному металі. Ще бажано перевірити низ кузова – днище та колісні арки. Всі пошкодження фарби та антикорозійної мастики треба усунути, і в першу чергу ті, де є голий метал; якщо ні – за рік-два кузовну деталь треба буде ремонтувати і перефарбовувати. В принципі, дрібні точкові пошкодження фарби можна зафарбувати власними руками за допомогою міні-пензлика або сірника, перед цим ретельно очистивши місце ремонту. Пошкодження захисної мастики на днищі і під крилами відновити не так просто, але це теж треба зробити – інакше за кілька років доведеться шукати досвідченого зварювальника.
В салоні. На взутті водій і пасажири заносять у машину сніг, воду і таку небажану сіль – і все це може дуже нашкодити кузову. Килимки можуть накопичувати під собою такі собі вологі компреси, звідки почнуть розростатися вогнища корозії. "На допомогу" їй підтягнеться вологе повітря у салоні. Тож після зими дуже важливо прибратись у салоні, витягнути з машини брудні та вологи килимки, забуті під сидіннями та у дверях серветки для протирання вікон та подібні речі, які охоче тримають у собі вологу. Після того слід очистити штатний килим на підлозі авто і гарненько просушити інтер’єр, залишивши машину на сонці з частково прочиненими вікнами чи дверцями.
Ходова частина. В морозні дні прискореного зносу зазнають шарніри ходовій частини та гумові пильники на деталях трансмісії. Відтак, саме після зими зазвичай виходять з ладу сайлентблоки, шарові опори, амортизатори, гофри ШРУСів тощо. Підступність тут у тому, що одна зношена деталь тягне за собою інтенсивне старіння кількох сусідніх. А ще машина на розхитаній підвісці гірше керується і уповільнюється, особливо на дорозі з дрібними нерівностями. Тож після перевзування машини у літню гуму (або одночасно з цим) є сенс проінспектувати ходову частину. І розпочати варто як мінімум з перевірки кутів встановлення коліс – того самого сходження-розвалу.
Моторний відсік. Знов таки, низька температура, волога, сіль та бруд – чинники, які завдають шкоди важливим деталям під капотом. Наприклад, від такого впливу швидше старішають свічки із високовольтними дротами, привідні паси навісного обладнання, роз'єми проводки, гумові шланги системи охолодження. Проявитись це може і не відразу, а можливо, ви ще протягом зими помічали незрозумілі перебої у роботі двигуна, незвичайні звуки та дивну поведінку певних електроприладів. Отже, під капотом потрібне досвідчене око професіонала, який і побачить негаразди, що намічаються, і вживе заходів для запобігання їм.
Акумуляторна батарея. Для сучасних машин с їхніми розвиненими електронними системами здоров’я акумулятора важливе як ніколи раніше. А саме взимку АКБ зазнають додаткових навантажень і при тому недоотримують найголовнішого – зарядки. Так чи інакше навесні покажіть свою батарею електрику, який розбереться з її поточним станом і остаточним ресурсом. Саме вчасний сервіс може врятувати акумулятор, який півзими їздив напівпосадженим і зазнав сульфатації своїх пластин. Можливо, електрик виявить негаразди у бортовій електромережі, які додатково мучили вашу АКБ протягом холодного сезону – і усуне їх.
Слабкість наших весняних порад у тому, що коли їх проігнорувати, спочатку може нічого не статись. А те, що автомобіль зрештою постаріє раніше належного, власник помічає не завжди. Проте якщо ви збираєтесь користуватись вашим неновим авто ще кілька років, не пошкодуйте часу на інспекцію і приведення важливих систем до ладу – це відплатиться вам і в фінансовому сенсі, і в плані надійності машини на дорозі. В принципі, всі перевірки можна залишити на потім, але через це одного разу ваше авто зупиниться на дорозі далеко від дому, і вирішення проблеми обійдеться набагато дорожче, аніж весняна профілактика.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.
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