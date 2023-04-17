Весняний наступ РФ провалився, вони перейшли до оборони, - Буданов

Великий весняний наступ Росії провалився. Тепер окупанти перейшли до оборонної операції.
Про це заявив керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "НВ" .
"31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінмежі Донецької та Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася", - заявив він.
За словами Буданова, наступального потенціалу для проведення стратегічного наступу в Росії станом на зараз немає, і найближчим часом не буде.
"Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання - це утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію з їхнього звільнення", - заявив він.
Буданов заявив, що винятком є два райони, один з яких Бахмут.
"Перший - спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть", - повідомив він.
Керівник ГУР повідомив, що другим винятком є Авдіївка.
"Друге - це спроба зробити напівзахоплення Авдіївки з північного боку, там поруч знаходиться основний фронт Мар'їнки, в принципі спроба активних дій там. Ось і все. Вся інша лінія стоїть в обороні", - заявив він.
Нагадаємо, за інформацією Сил оборони, російська армія намагається заблокувати Авдіївку та просунутися на Донецькому напрямку.
При цьому аналітики ISW зазначають, що наступ російських військ на Авдіївку припинився.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.