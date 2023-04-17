Весняний наступ РФ провалився, вони перейшли до оборони, - Буданов

"31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінмежі Донецької та Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася", - заявив він.

За словами Буданова, наступального потенціалу для проведення стратегічного наступу в Росії станом на зараз немає, і найближчим часом не буде.

"Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання - це утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію з їхнього звільнення", - заявив він.

Буданов заявив, що винятком є два райони, один з яких Бахмут.

"Перший - спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть", - повідомив він.

Керівник ГУР повідомив, що другим винятком є Авдіївка.

"Друге - це спроба зробити напівзахоплення Авдіївки з північного боку, там поруч знаходиться основний фронт Мар'їнки, в принципі спроба активних дій там. Ось і все. Вся інша лінія стоїть в обороні", - заявив він.