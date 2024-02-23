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"Весняний"день. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 лютого, в Україні, попри лютий у календарі, буде по-справжньому весняний день. Тепло буде і на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У п'ятницю і далі, скільки бачить синоптичне око, опадів якихось істотних в Україні не видно. Бо східний антициклон, область високого атмосферного тиску, не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України", - розповіла вона.

Крім того, на фоні рвучкого, місцями сильного вітру, тепла погода сьогодні охопить значну частину України.

"Протягом дня п'ятниці очікується +7...+13 градусів, лише свіжіше у східних областях, +3...+6 градусів. У Києві передбачається вітряна, проте тепла погода, вдень до +10 градусів. Опади малоймовірні", - додала синоптик.

Погода на вихідних в Україні

24-25 лютого в Україні очікується тепла погода. Надалі градуси трохи "присядуть", проте серйозного похолодання не видно.

"Природа й атмосфера спокійно, без контрастних смикань і нервів, заздалегідь готуються до весни", - пояснила ситуацію Діденко.

Додамо, що поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.

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