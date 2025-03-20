Весняні канікули у Києві: скільки і коли відпочиватимуть школярі
Весняні канікули для школярів у Києві почнуться 24 березня і триватимуть що 30 березня. Під час канікул для школярів будуть організовані різноманітні заходи.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що весняні канікули для школярів Києва розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня включно. До цього часу освітні заклади столиці продовжать роботу у звичних режимах - очному, змішаному або дистанційному, враховуючи безпекову ситуацію та діючи згідно з алгоритмом у випадку оголошення повітряної тривоги.
Під час канікул у школах організовуватимуться гурткова робота, інформаційно-освітні та виховні заходи. Повідомляється, що для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!". Вчителям пропонуватимуться вебінари та тренінги з психологічного розвантаження і програми професійного розвитку.
Нагадаємо, з 1 квітня столичні школи розпочнуть прийом заяв до перших класів. Цього року батьки можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі "Запис дитини до школи", або ж скористатися альтернативними способами - подати документи особисто, електронною поштою або надіслати поштою.
Також ми писали, що МОН рекомендувало провести весняні канікули у школах у період з 24 по 30 березня. Проте навчальні заклади можуть самостійно визначати дати відпочинку, з огляду на воєнний стан і безпекову ситуацію. У деяких регіонах можливі зміни дат канікул залежно від умов.
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