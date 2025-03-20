Весенние каникулы в Киеве: сколько и когда будут отдыхать школьники

Весенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта. Во время каникул для школьников будут организованы разнообразные мероприятия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что весенние каникулы для школьников Киева начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта включительно. К этому времени образовательные учреждения столицы продолжат работу в обычных режимах - очном, смешанном или дистанционном, учитывая ситуацию с безопасностью и действуя согласно алгоритму в случае объявления воздушной тревоги. Во время каникул в школах будут организовываться кружковая работа, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Сообщается, что для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального восстановления "Будем здоровы!". Учителям будут предлагаться вебинары и тренинги по психологической разгрузке и программы профессионального развития.