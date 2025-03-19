Весняні канікули-2025: коли почнуться і скільки триватимуть у різних регіонах України

Через воєнний стан та особливості навчального процесу у школах України дати весняних канікул можуть відрізнятися залежно від регіону. Окремі громади ухвалюють рішення відповідно до безпекової ситуації, погодних умов та рівня захворюваності.

РБК-Україна розповідає, коли і скільки триватимуть весняні канікули у різних регіонах.

Івано-Франківська область

У ліцеях та гімназіях Івано-Франківської громади канікули триватимуть з 24 до 28 березня. Це рекомендація департаменту освіти та науки міської ради, однак адміністрації шкіл можуть самостійно визначати дати.

Чернівецька область

У 310 школах Чернівецької області канікули розпочнуться в період з 24 по 26 березня. У ще 20 закладах відпочинок триватиме з 31 березня. Водночас у Купському ліцеї Сучевенської громади канікули перенесли на Великодні свята – вони стартують 14 квітня. Шість шкіл області взагалі не матимуть весняного відпочинку, оскільки його об’єднали із зимовими канікулами.

Рівненська область

Більшість шкіл Рівненської області підуть на канікули з 22 по 30 березня. 34 навчальні заклади відпочиватимуть з 31 березня до 6 квітня, а ще 29 шкіл - з 16 квітня. У 18 школах регіону запроваджено подвійну систему канікул, тобто учні відпочиватимуть двічі.

Волинська область

У Луцькій громаді весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть тиждень - до 30 березня. У цей період для учнів будуть організовані додаткові заняття та факультативи.

Житомирська область

У більшості шкіл Житомирської області канікули відбудуться з 24 по 30 березня. Водночас у шести громадах області встановлені інші терміни:

27-30 березня - Коростенська громада;

31 березня - 6 квітня - Любарська, Малинська, Чоповицька громади, а також один заклад Оліївської громади;

17-30 березня - Швайківська громада.

Інші міста України

Канікули в інших регіонах заплановані на такі дати:

Київ - з 25 по 31 березня;

- з 25 по 31 березня; Тернопіль - з 22 по 30 березня;

- з 22 по 30 березня; Кропивницький - з 24 по 30 березня, але 13 шкіл не матимуть канікул через довші зимові канікули;

- з 24 по 30 березня, але 13 шкіл не матимуть канікул через довші зимові канікули; Суми - з 31 березня по 6 квітня;

- з 31 березня по 6 квітня; Миколаїв - з 24 по 30 березня;

- з 24 по 30 березня; Хмельницький - через високий рівень захворюваності канікули перенесли на 3-9 березня;

- через високий рівень захворюваності канікули перенесли на 3-9 березня; Одеса - з 24 по 30 березня;

- з 24 по 30 березня; Львів - більшість шкіл відпочиватиме з 24 по 28 березня, окремі заклади – з 18 по 21 березня;

- більшість шкіл відпочиватиме з 24 по 28 березня, окремі заклади – з 18 по 21 березня; Дніпро - з 31 березня по 6 квітня;

- з 31 березня по 6 квітня; Харків - рекомендовані дати 24-30 березня, але можливі коригування;

- рекомендовані дати 24-30 березня, але можливі коригування; Черкаси - весняних канікул не буде через тривалі зимові;

- весняних канікул не буде через тривалі зимові; Полтава - з 22 по 30 березня;

- з 22 по 30 березня; Ужгород - з 24 по 30 березня, хоча деякі школи можуть змінити дати.

Навчальні заклади мають право самостійно коригувати розклад канікул, враховуючи ситуацію в регіоні. Тому батькам варто уточнювати дати безпосередньо у школах своїх дітей.