Весняні канікули-2025: коли почнуться і скільки триватимуть у різних регіонах України
Через воєнний стан та особливості навчального процесу у школах України дати весняних канікул можуть відрізнятися залежно від регіону. Окремі громади ухвалюють рішення відповідно до безпекової ситуації, погодних умов та рівня захворюваності.
РБК-Україна розповідає, коли і скільки триватимуть весняні канікули у різних регіонах.
Івано-Франківська область
У ліцеях та гімназіях Івано-Франківської громади канікули триватимуть з 24 до 28 березня. Це рекомендація департаменту освіти та науки міської ради, однак адміністрації шкіл можуть самостійно визначати дати.
Чернівецька область
У 310 школах Чернівецької області канікули розпочнуться в період з 24 по 26 березня. У ще 20 закладах відпочинок триватиме з 31 березня. Водночас у Купському ліцеї Сучевенської громади канікули перенесли на Великодні свята – вони стартують 14 квітня. Шість шкіл області взагалі не матимуть весняного відпочинку, оскільки його об’єднали із зимовими канікулами.
Рівненська область
Більшість шкіл Рівненської області підуть на канікули з 22 по 30 березня. 34 навчальні заклади відпочиватимуть з 31 березня до 6 квітня, а ще 29 шкіл - з 16 квітня. У 18 школах регіону запроваджено подвійну систему канікул, тобто учні відпочиватимуть двічі.
Волинська область
У Луцькій громаді весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть тиждень - до 30 березня. У цей період для учнів будуть організовані додаткові заняття та факультативи.
Житомирська область
У більшості шкіл Житомирської області канікули відбудуться з 24 по 30 березня. Водночас у шести громадах області встановлені інші терміни:
- 27-30 березня - Коростенська громада;
- 31 березня - 6 квітня - Любарська, Малинська, Чоповицька громади, а також один заклад Оліївської громади;
- 17-30 березня - Швайківська громада.
Інші міста України
Канікули в інших регіонах заплановані на такі дати:
- Київ - з 25 по 31 березня;
- Тернопіль - з 22 по 30 березня;
- Кропивницький - з 24 по 30 березня, але 13 шкіл не матимуть канікул через довші зимові канікули;
- Суми - з 31 березня по 6 квітня;
- Миколаїв - з 24 по 30 березня;
- Хмельницький - через високий рівень захворюваності канікули перенесли на 3-9 березня;
- Одеса - з 24 по 30 березня;
- Львів - більшість шкіл відпочиватиме з 24 по 28 березня, окремі заклади – з 18 по 21 березня;
- Дніпро - з 31 березня по 6 квітня;
- Харків - рекомендовані дати 24-30 березня, але можливі коригування;
- Черкаси - весняних канікул не буде через тривалі зимові;
- Полтава - з 22 по 30 березня;
- Ужгород - з 24 по 30 березня, хоча деякі школи можуть змінити дати.
Навчальні заклади мають право самостійно коригувати розклад канікул, враховуючи ситуацію в регіоні. Тому батькам варто уточнювати дати безпосередньо у школах своїх дітей.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам провести весняні канікули з 24 по 30 березня. Однак остаточний графік визначають самі навчальні заклади, з огляду на воєнний стан і безпекову ситуацію. У деяких регіонах можливі зміни дат канікул залежно від умов. Навчальний рік закінчиться 30 червня, а літні канікули триватимуть з 30 червня по 31 серпня.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментарі департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради для "Суспільного" та департаменту освіти Луцької міськради для "ВСН", повідомлення Чернівецької та Рівненської ОВА.
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