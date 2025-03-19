Весенние каникулы-2025: когда начнутся и сколько продлятся в разных регионах Украины

Из-за военного положения и особенностей учебного процесса в школах Украины даты весенних каникул могут отличаться в зависимости от региона. Отдельные громады принимают решение в соответствии с ситуацией с безопасностью, погодными условиями и уровнем заболеваемости.

РБК-Украина рассказывает, когда и сколько продлятся весенние каникулы в разных регионах.

Ивано-Франковская область

В лицеях и гимназиях Ивано-Франковской громады каникулы продлятся с 24 по 28 марта. Это рекомендация департамента образования и науки городского совета, однако администрации школ могут самостоятельно определять даты.

Черновицкая область

В 310 школах Черновицкой области каникулы начнутся в период с 24 по 26 марта. В еще 20 заведениях отдых продлится с 31 марта. В то же время в Купском лицее Сучевенской громады каникулы перенесли на Пасхальные праздники - они стартуют 14 апреля. В шести школах области вообще не будет весеннего отдыха, поскольку его объединили с зимними каникулами.

Ровенская область

Большинство школ Ровенской области уйдут на каникулы с 22 по 30 марта. 34 учебных заведения будут отдыхать с 31 марта по 6 апреля, а еще 29 школ - с 16 апреля. В 18 школах региона введена двойная система каникул, то есть ученики будут отдыхать дважды.

Волынская область

В Луцкой громаде весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся неделю - до 30 марта. В этот период для учеников будут организованы дополнительные занятия и факультативы.

Житомирская область

В большинстве школ Житомирской области каникулы пройдут с 24 по 30 марта. В то же время в шести громадах области установлены другие сроки:

27-30 марта - Коростенская громада;

31 марта - 6 апреля - Любарская, Малинская, Чоповицкая громады, а также одно заведение Олиевской громады;

17-30 марта - Швайковская громада.

Другие города Украины

Каникулы в других регионах запланированы на такие даты:

Киев - с 25 по 31 марта;

- с 25 по 31 марта; Тернополь - с 22 по 30 марта;

- с 22 по 30 марта; Кропивницкий - с 24 по 30 марта, но 13 школ не будут иметь каникул из-за более длинных зимних каникул;

- с 24 по 30 марта, но 13 школ не будут иметь каникул из-за более длинных зимних каникул; Сумы - с 31 марта по 6 апреля;

- с 31 марта по 6 апреля; Николаев - с 24 по 30 марта;

- с 24 по 30 марта; Хмельницкий - из-за высокого уровня заболеваемости каникулы перенесли на 3-9 марта;

- из-за высокого уровня заболеваемости каникулы перенесли на 3-9 марта; Одесса - с 24 по 30 марта;

- с 24 по 30 марта; Львов - большинство школ будет отдыхать с 24 по 28 марта, отдельные заведения - с 18 по 21 марта;

- большинство школ будет отдыхать с 24 по 28 марта, отдельные заведения - с 18 по 21 марта; Днепр - с 31 марта по 6 апреля;

- с 31 марта по 6 апреля; Харьков - рекомендованные даты 24-30 марта, но возможны корректировки;

- рекомендованные даты 24-30 марта, но возможны корректировки; Черкассы - весенних каникул не будет из-за длительных зимних;

- весенних каникул не будет из-за длительных зимних; Полтава - с 22 по 30 марта;

- с 22 по 30 марта; Ужгород - с 24 по 30 марта, хотя некоторые школы могут изменить даты.

Учебные заведения имеют право самостоятельно корректировать расписание каникул, учитывая ситуацию в регионе. Поэтому родителям стоит уточнять даты непосредственно в школах своих детей.