Весняні канікули 2025. Чому немає єдиної дати для шкіл по всій Україні

Дати весняних канікул у різних регіонах України можуть змінюватися, оскільки навчальні заклади мають право самостійно визначати графік канікул. Кожна школа має враховувати навчальний процес, карантинні заходи, погодні умови та воєнний стан. Тому, щоб дізнатися точний розклад у конкретному закладі, варто звернутися до його адміністрації.

Відповідно до українського законодавства, школи можуть організовувати навчальний рік у форматі чвертей, семестрів або триместрів. Це також впливає на періоди канікул.

Зазначимо, згідно з постановою Кабінету Міністрів №841, ухваленою у липні 2024 року, навчальний рік 2024-2025 триватиме до 30 червня, після чого школярі підуть на літні канікули.