Весняні канікули 2025. Чому немає єдиної дати для шкіл по всій Україні

Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує школам провести весняні канікули у 2025 році у період з 24 по 30 березня. Однак у різних регіонах дати відпочинку можуть змінюватися.
РБК-Україна розповідає, чому у різних населених пунктах канікули можуть проводити у різні дати.
Дати весняних канікул у різних регіонах України можуть змінюватися, оскільки навчальні заклади мають право самостійно визначати графік канікул. Кожна школа має враховувати навчальний процес, карантинні заходи, погодні умови та воєнний стан. Тому, щоб дізнатися точний розклад у конкретному закладі, варто звернутися до його адміністрації.
Відповідно до українського законодавства, школи можуть організовувати навчальний рік у форматі чвертей, семестрів або триместрів. Це також впливає на періоди канікул.
Зазначимо, згідно з постановою Кабінету Міністрів №841, ухваленою у липні 2024 року, навчальний рік 2024-2025 триватиме до 30 червня, після чого школярі підуть на літні канікули.
Раніше РБК-Україна писало, що через стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ в Україні дедалі більше регіонів запроваджують карантинні обмеження. В окремих містах призупиняють роботу шкіл і дитсадків, а кількість госпіталізованих пацієнтів у зростає.
Також ми розповідали, що 31 січня у селі Татарів на Івано-Франківщині через збільшення випадків сезонного грипу керівництво гімназії ухвалило рішення про тимчасове призупинення навчання. Канікули триватимуть з 3 до 7 лютого.
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