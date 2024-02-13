Весняні канікули 2024: коли та скільки відпочиватимуть школярі в Україні

Дати весняних канікул 2024

Зазвичай школярі в Україні йдуть на канікули наприкінці березня. Вони тривають 7 днів. Перед початком навчального року 2023-2024 Міністерство освіти і науки затвердило орієнтовні дати початку та завершення канікул:

з 25 березня по 31 березня включно.

Чому графік канікул може бути різним

Графік весняних канікул від МОН є рекомендованим. Адже структуру освітнього процесу заклади середньої освіти України визначають самостійно. При цьому враховується час, передбачений освітньою програмою, а також особливості регіону.

Законом "Про повну загальну середню освіту" встановлено, що протягом навчального року у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку. Проте в кожному окремому навчальному закладі дати всіх канікул встановлює педагогічна рада здебільшого відповідно до рекомендацій Міносвіти.

Фото: графік канікул визначають заклади освіти (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

До того ж в умовах війни організація навчального процесу залежить від безпекової ситуації у регіонах. Рішення ухвалюють місцеві державні/військові адміністрації.

У МОН окремо наголошували, що в разі потреби у школах можуть запровадити довготривалі канікули, до прикладу, якщо будуть перебої з електроенергією. Втім поки такого сценарію вдається уникнути.

Весняні канікули в школах України

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в навчальних закладах Києва весняні канікули триватимуть з 25-го по 31 березня 2024.

У Департаменті освіти Житомира озвучували орієнтовні терміни канікул 23-31 березня.

У Дніпрі визначили дати відпочинку школярів навесні: 25 березня - 31 березня 2024.

Рекомендованого Міносвіти графіку також планують дотримуватися в школах Харкова, Черкас, Полтавщини.

Варто зазначити, що у приватних школах дати канікул можуть відрізнятися.

Додаткові канікули. Для кого та коли будуть

У школярів Києва перед весняними канікулами буде ще один тиждень відпочинку. Так, з 19 по 25 лютого учні перших класів не навчатимуться. Відповідне рішення затвердила міськрада столиці.

Крім того, тиждень канікул у лютому можуть мати школярі з трисеместровою системою навчання. Ці додаткові канікули взимку встановлює адміністрація школи.

Навчальний рік в умовах війни

Другий рік поспіль школярі в Україні вимушені навчатися в умовах воєнного стану.

Через постійну небезпеку атак РФ у низці регіонів уроки організовані дистанційно. Також використовується гібридний формат освітнього процесу, коли заняття частково відбуваються онлайн та очно. Щоб діти могли відвідувати школу, в ній обов'язково має бути облаштоване укриття на випадок повітряної тривоги.

Фото: шкільний клас у бомбосховищі Харкова (Getty Images)

Тривалість навчального року через війну також змінилася. Відповідно до рішення уряду, освітній процес продовжили на місяць, щоб діти "наздогнали" програму, яку могли пропустити через бойові дії, блекаути.

В постанові Кабміну вказано: "Установити в закладах загальної середньої освіти тривалість 2023/2024 навчального року з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024".

Проте останні дзвоники у більшості шкіл мають пройти традиційно 31 травня, а до 28 червня 2024 можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.