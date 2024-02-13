Весенние каникулы 2024: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине

Из-за войны учебный год в Украине продлится дольше, однако весенние каникулы 2024 начнутся по плану. Школьников ждет неделя отдыха уже в следующем месяце.
РБК-Украина рассказывает, когда начнутся весенние каникулы и почему их график по школам может отличаться.
При подготовке использовались: рекомендации МОН об организации 2023/2024 учебного года в заведениях общего среднего образования, постановление №782 Кабмина, Закон "О полном общем среднем образовании", публикации КГВА, Департаментов образования Полтавской ОВА и Житомира, "Суспильне".
Школьники в Украине идут на каникулы в конце марта. Они длятся 7 дней. Перед началом учебного года 2023-2024 Министерство образования и науки утвердило ориентировочные даты начала и завершения каникул:
График весенних каникул от МОН носит рекомендательный характер. Поскольку структуру образовательного процесса учреждения среднего образования Украины определяют самостоятельно. При этом учитывается время, предусмотренное образовательной программой, а также особенности региона.
Законом "О полном среднем образовании" установлено, что в течение учебного года у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха. Однако в каждом отдельном учебном заведении даты всех каникул устанавливает педагогический совет преимущественно по рекомендациям Минобразования.
К тому же в условиях войны организация учебного процесса зависит от ситуации с безопасностью в регионах. Решение принимают местные государственные/военные администрации.
В МОН отдельно отмечали, что при необходимости в школах могут ввести длительные каникулы, например, если будут перебои с электроэнергией. Впрочем, пока такого сценария удается избежать.
По словам заместителя председателя КГВА Валентина Мондриивского, в учебных заведениях Киева весенние каникулы будут продолжаться с 25 по 31 марта 2024.
В Департаменте образования Житомира озвучивались ориентировочные сроки каникул 23-31 марта.
В Днепре определили даты отдыха школьников весной: 25 марта - 31 марта 2024.
Рекомендованного Минобразования графика также планируют придерживаться в школах Харькова, Черкасс, Полтавщины.
Следует отметить, что в частных школах даты каникул могут отличаться.
У школьников Киева перед весенними каникулами будет еще одна неделя отдыха. Так, с 19 по 25 февраля не будут учиться первоклассники. Соответствующее решение утвердил горсовет столицы.
Кроме того, неделю каникул в феврале могут иметь школьники с трехсеместровой системой обучения. Эти дополнительные каникулы зимой устанавливает администрация школы.
Второй год школьники в Украине вынуждены учиться в условиях военного положения.
Из-за постоянной опасности атак РФ в ряде регионов уроки организованы дистанционно. Также используется гибридный формат образовательного процесса, когда занятия частично проходят онлайн и очно. Чтобы дети могли посещать школу, в ней обязательно должно быть обустроено укрытие на случай воздушной тревоги.
Продолжительность учебного года из-за войны также изменилась. Согласно решению правительства, образовательный процесс продлили на месяц, чтобы дети "догнали" программу, которую могли пропустить из-за боевых действий, блэкаутов.
В постановлении Кабмина указано: "Установить в заведениях общего среднего образования продолжительность 2023/2024 учебного года с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года".
Однако последние звонки в большинстве школ должны пройти традиционно 31 мая, а до 28 июня 2024 могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.
Напомним, в Украине определились со сроками регистрации и проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) для выпускников, а также какие предметы будут обязательными в этом году.
Ранее стало известно, как украинские выпускники будут сдавать НМТ 2024 за границей.