Весенние каникулы 2024: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине

Даты весенних каникул 2024

Школьники в Украине идут на каникулы в конце марта. Они длятся 7 дней. Перед началом учебного года 2023-2024 Министерство образования и науки утвердило ориентировочные даты начала и завершения каникул:

с 25 марта по 31 марта включительно.

Почему график каникул может быть разным

График весенних каникул от МОН носит рекомендательный характер. Поскольку структуру образовательного процесса учреждения среднего образования Украины определяют самостоятельно. При этом учитывается время, предусмотренное образовательной программой, а также особенности региона.

Законом "О полном среднем образовании" установлено, что в течение учебного года у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха. Однако в каждом отдельном учебном заведении даты всех каникул устанавливает педагогический совет преимущественно по рекомендациям Минобразования.

Фото: график каникул определяют учебные заведения (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

К тому же в условиях войны организация учебного процесса зависит от ситуации с безопасностью в регионах. Решение принимают местные государственные/военные администрации.

В МОН отдельно отмечали, что при необходимости в школах могут ввести длительные каникулы, например, если будут перебои с электроэнергией. Впрочем, пока такого сценария удается избежать.

Весенние каникулы в школах Украины

По словам заместителя председателя КГВА Валентина Мондриивского, в учебных заведениях Киева весенние каникулы будут продолжаться с 25 по 31 марта 2024.

В Департаменте образования Житомира озвучивались ориентировочные сроки каникул 23-31 марта.

В Днепре определили даты отдыха школьников весной: 25 марта - 31 марта 2024.

Рекомендованного Минобразования графика также планируют придерживаться в школах Харькова, Черкасс, Полтавщины.

Следует отметить, что в частных школах даты каникул могут отличаться.

Дополнительные каникулы. Для кого и когда будут

У школьников Киева перед весенними каникулами будет еще одна неделя отдыха. Так, с 19 по 25 февраля не будут учиться первоклассники. Соответствующее решение утвердил горсовет столицы.

Кроме того, неделю каникул в феврале могут иметь школьники с трехсеместровой системой обучения. Эти дополнительные каникулы зимой устанавливает администрация школы.

Учебный год в условиях войны

Второй год школьники в Украине вынуждены учиться в условиях военного положения.

Из-за постоянной опасности атак РФ в ряде регионов уроки организованы дистанционно. Также используется гибридный формат образовательного процесса, когда занятия частично проходят онлайн и очно. Чтобы дети могли посещать школу, в ней обязательно должно быть обустроено укрытие на случай воздушной тревоги.

Фото: школьный класс в бомбоубежище Харькова (Getty Images)

Продолжительность учебного года из-за войны также изменилась. Согласно решению правительства, образовательный процесс продлили на месяц, чтобы дети "догнали" программу, которую могли пропустить из-за боевых действий, блэкаутов.

В постановлении Кабмина указано: "Установить в заведениях общего среднего образования продолжительность 2023/2024 учебного года с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года".

Однако последние звонки в большинстве школ должны пройти традиционно 31 мая, а до 28 июня 2024 могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.