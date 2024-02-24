Весняна ідилія, але є нюанси. Якою буде погода сьогодні в Україні

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як кажуть синоптики, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вдень 4-9° тепла.

Загальний прогноз на вихідні в Україні

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 6-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-9° тепла.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що 24 лютого Україна буде найтеплішою з країн Європи.