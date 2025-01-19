Весна посеред січня. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 20 січня

Так, у понеділок, 20 січня, в Україні скрізь буде сухо. Вночі ймовірні невеликі "мінуси", залежно від регіону. Наприклад, найхолодніше вночі буде:

у Запорізькій, Дніпропетровській та (дивно!) у Херсонській областях, до -4 градусів;

на сході, у Харківській, Сумській, Полтавській та Черкаській, Миколаївській областях, до -3 градусів;

У Львівській, Рівненській, місцями в Миколаївській і Черкаській областях, до -2.

Будуть і регіони, де вночі "проскочить" і плюсова температура. Удень "мінусів" не буде. А саме:

"спека", до +8, +9 градусів встановиться в Миколаївській та Одеській областях;

+7 градусів імовірні в Херсонській області та в Криму;

+6 градусів - у Кропивницькому та області.

У більшості інших областей буде в межах +4, +5 градусів. У Києві вночі -1...+1, удень +3...+5 градусів.

Погода в Україні 20 січня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 21 січня

У вівторок, 21 січня, погода буде аналогічною і також без опадів. Щоправда, буде тепліше - і вдень, і вночі. Так, уночі температура підніметься в більшості областей до мінімальних -1...+1 градусів. "Мінуси" до -2, -3 градусів імовірні лише:

місцями в Миколаївській області, до -3;

у Кіровоградській, до -2 градусів.

Удень у Криму, на Прикарпатті, у Чернівецькій та в Одеській областях температура підніметься до +9 градусів. Крім того, у Миколаївській області буде до +8, а в Херсонській, Закарпатській, Львівській областях буде до +7 градусів.

Також будуть регіони з максимальною температурою до +6 градусів. У більшості ж областей удень очікується не вище +4, +5 градусів. У Києві буде сухо, вночі -1...+1, вдень +3...+5 градусів.

Погода в Україні 21 січня (meteo.gov.ua)

Середа, 22 січня

У середу, 22 січня, в Україні опадів не очікується. У більшості областей нічна температура триматиметься в межах -1...+1. Щоправда, у Донецькій та Луганській областях не виключено снігопади нічних "мінусів" до -2. На півдні вночі ймовірні +3, +4 градуси, залежно від регіону.

Удень температура буде невисокою, але "плюсовою". У більшості регіонів буде в межах +4 градусів. На сході та в частині центральних областей удень буде +5, +6, а на півдні та в Запорізькій області, до +7 градусів.

У Києві сухо, вночі -1...+1, удень +3...+5 градусів.

Погода в Україні 22 січня (meteo.gov.ua)

Четвер, 23 січня

У четвер, 23 січня, опадів не буде, за винятком Криму, де все ж таки можливий дощ. У більшості областей вночі буде в межах усе тих же -1...+1 градусів. На півдні, сході та в Запорізькій області вночі будуть досить високі "плюси", до +3, +4 градусів, у Луганській - до +2.

Удень у більшості регіонів буде в межах +4,+5 градусів, хоча в частині областей температура підніметься до рекордних +7, наприклад:

на півдні, у Запорізькій області;

у Чернівецькій, Львівській областях та на Прикарпатті.

У Києві сухо, вночі -1...+1, удень +3...+5 градусів.

Погода в Україні 23 січня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 24 січня

У п'ятницю, 24 січня, Україну заллють дощі. Вночі температура не знизиться до -1...+1 градусів, а в деяких областях до +2.

Удень буде максимально до +8 градусів, у Криму. Місцями прогріється до +7, навіть на заході, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Погода в Україні 24 січня (meteo.gov.ua)