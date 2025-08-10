З веслами та барабаном. Україна виграла перші медалі Всесвітніх ігор у новому виді спорту

Хто піднявся на п'єдестал

Новий, дещо екзотичний, вид змагань з веслування був вперше офіційно представлений на Всесвітніх іграх. Українські спортсмени здобули золоті нагороди у відкритому 8-місному човні (дистанція – 500 метрів) та у 10-місному човні (гонка переслідування на 2000 метрів).

Два інші екіпажі вибороли "срібло" (500 метрів) та "бронзу" на 200-метровій дистанції серед 10-місних човнів.

За збірну України виступали веслувальники: Віктор Свиридюк, Микола Верховецький, Юрій Бардашевський, Сергій Семенюк, Олександр Кальмус, Данило Кухарук, Олеся Матвієнко, Анастасія Мазуренко, Ольга Бураго, Сніжана Жигайло, Катерина Петренко та Олена Скворцова.

В обох "золотих" стартах наші команди випередили екіпажі з Індонезії.

Таким чином Україна здобула перші в історії нагороди Всесвітніх ігор у веслуванні на човнах "Дракон".

Крім того, завдяки дуже вдалому виступу веслувальників, Україна змогла піднятися у загальному медальному заліку на четверту позицію. В активі "синьо-жовтих" на Іграх 4 золоті, 3 срібні та 1 бронзова нагороди. На першому місці наразі йде Німеччина з 9 золотими медалями.

Веслування на "Драконах": що відомо

Човен "Дракон" (драгонбот) – це велике каное з декоративною головою та хвостом дракона. До складу екіпажів, окрім веслувальників, також входять барабанщик та стерновий. Барабанщик під час перегонів сидить у носовій частині човна та задає ритм.

Змагання регулює Міжнародна федерація драгонбота (IDBF). Цей вид раніше був представлений на Всесвітніх іграх двічі – у 2005 та 2009 роках. Але – поза основною програмою.

Також IDBF подала заявку на включення драгонбота до програми літніх Олімпійських ігор – вона перебуває на розгляді в МОК.