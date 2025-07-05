ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Весілля, діти, щастя: 5 знаків Зодіаку знайдуть кохання вже до кінця літа

Субота 05 липня 2025 06:11
UA EN RU
Весілля, діти, щастя: 5 знаків Зодіаку знайдуть кохання вже до кінця літа Любовний гороскоп обіцяє поповнення цим знакам Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього літа представники 5 знаків Зодіаку можуть знайти щастя, про яке навіть і не мріяли. Стосунки, поповнення, романтика та пристрасть - їхнє серце нарешті заповнить радість.

Кому гороскоп кохання обіцяє особливе диво, розповідає РБК-Україна.

Близнюки

Ви могли й не планувати нічого серйозного, але у життя на вас свої наміри. До кінця літа поруч з вами з'явиться особлива людина. Ви самі не зрозумієте, як з випадкового знайомства все переросте у справжню історію. Це може бути той самий сюжет, на який ви не чекали, але про який потайки мріяли.

Рак

Усе буде як у кіно, щасливому та веселому. Ви давно заслуговуєте на взаємність, і Всесвіт нарешті подарує вам кохання, яке можна уявити лише у казках. Не дивуйтеся, якщо до кінця літа почуєте: "Одружимось?". Стосунки швидко стануть серйозними, а почуття - справжніми.

Діва

Ваше серце довго мовчало, бо не вірило в дива. Але скоро все зміниться, гороскоп кохання обіцяє вам неймовірні події. Стосунки, які почнуться до кінця літа, можуть швидко набрати серйозних обертів, а від знайомства до спільного життя буде усього кілька кроків. І якщо щастя раптом постукає у ваші двері - зустрічайте його з вірою в дива.

Скорпіон

Вас помітять, вас шукатимуть, вам зізнаватимуться у почуттях. Але серед усіх людей буде саме та, яка зробить ваше життя іншим. Ви відчуєте, що це не просто симпатія, а щось глибше. Так, іноді кохання приходить зовсім несподівано, тому ніколи не кажіть "ніколи". Якщо ж ви вже зустріли свою половинку - настав час для рішучих дій.

Риби

Ви довго жили спогадами або мріями, які ніколи не ставали реальністю. Але цього літа настане момент, коли серце відпустить минуле й побачить нове світло. Хтось з’явиться саме тоді, коли ви не будете чекати. І це буде не фальшива пристрасть, а глибока й ніжна любов.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Your Tango, Astrofame.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
Новини
Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці
Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні