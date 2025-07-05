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Свадьба, дети, счастье: 5 знаков Зодиака найдут любовь уже к концу лета

Суббота 05 июля 2025 06:11
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Свадьба, дети, счастье: 5 знаков Зодиака найдут любовь уже к концу лета Любовный гороскоп обещает пополнение этим знакам Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

До конца этого лета представители 5 знаков Зодиака могут обрести счастье, о котором даже и не мечтали. Отношения, пополнение, романтика и страсть - их сердце наконец заполнит радость.

Кому гороскоп любви сулит особое чудо, рассказывает РБК-Украина.

Близнецы

Вы могли и не планировать ничего серьезного, но у жизни на вас свои планы. К концу лета рядом с вами появится особенный человек. Вы сами не поймете, как из случайного знакомства все перерастет в настоящую историю. Это может быть тот самый сюжет, которого вы не ждали, но о котором тайком мечтали.

Рак

Все будет как в кино, счастливом и веселом. Вы давно заслуживаете взаимности, и Вселенная наконец подарит вам любовь, которую можно представить только в сказках. Не удивляйтесь, если до конца лета услышите: "Поженимся?". Отношения быстро станут серьезными, а чувства - настоящими.

Дева

Ваше сердце долго молчало, потому что не верило в чудеса. Но скоро все изменится, гороскоп любви обещает вам невероятные события. Отношения, которые начнутся к концу лета, могут быстро набрать серьезные обороты, а от знакомства до совместной жизни будет всего несколько шагов. И если счастье вдруг постучится в вашу дверь - встречайте его с верой в чудеса.

Скорпион

Вас заметят, вас будут искать, вам будут признаваться в чувствах. Но среди всех людей будет именно тот, который сделает вашу жизнь другой. Вы почувствуете, что это не просто симпатия, а нечто более глубокое. Да, иногда любовь приходит совершенно неожиданно, поэтому никогда не говорите "никогда". Если же вы уже встретили свою половинку - пришло время для решительных действий.

Рыбы

Вы долго жили воспоминаниями или мечтами, которые никогда не становились реальностью. Но этим летом наступит момент, когда сердце отпустит прошлое и увидит новый свет. Кто-то появится именно тогда, когда вы не будете ждать. И это будет не фальшивая страсть, а глубокая и нежная любовь.

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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Astrofame.

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