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Вешают таблички "Za мир". Оккупанты массово отжимают авто в Энергодаре

Фото: оккупанты массово отжимают авто в Энергодаре (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты изымают автомобильный транспорт у населения в Энергодаре для собственных нужд. На них наспех рисуют "Z" и передвигаются по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Во временно оккупированном Энергодаре и области оккупанты массово отбирают автомобили у мирных жителей для собственных нужд и со спехом нарисованной на них рашистской символикой "Z" передвигаются по городу", - говорится в сообщении.

Также, по ее словам, оккупанты силой захватили два автокрана-подъемника и легковой автомобиль, которые находились на территории автохозяйства Запорожской АЭС и используют спецтранспорт ЗАЭС для установки билбордов в городе.

Кроме того, оккупанты, угрожая оружием, изъяли автомобиль УАЗ-3163 034, который двигался с промышленной площадки ЗАЭС в транспортный цех станции для проведения технического осмотра и дозаправки.

Напомним, немалое количество автомобилей, угнанных на временно оккупированных территориях Украины, российские оккупанты вывезли в Беларусь после ухода из Киевской и Черниговской областей.

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