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Вішають таблички "Za мир". Окупанти масово віджимають авто в Енергодарі

Фото: окупанти масово віджимають авто в Енергодарі (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вилучають автомобільний транспорт у населення у Енергодарі для власних потреб. На них поспіхом малюють "Z" та пересуваються містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"У тимчасово окупованому Енергодарі та області окупанти масово відбирають автомобілі у мирних мешканців для власних потреб та із поспіхом намальованою на них рашистською символікою "Z" пересуваються містом", - йдеться в повідомленні.

Також, за її словами, окупанти силоміць захопили два автокрани-підйомники та легковий автомобіль, що перебували на території автогосподарства Запорізької АЕС та наразі використовують спецтранспорт ЗАЕС для встановлення білбордів у місті.

Крім того, окупанти, погрожуючи зброєю, вилучили автомобіль УАЗ-3163 034, який рухався з промислового майданчика ЗАЕС до транспортного цеху станції для проведення технічного огляду та дозаправки.

Нагадаємо, чималу кількість автомобілів, викрадених на тимчасово окупованих територіях України, російські окупанти вивезли до Білорусі після відходу з Київської та Чернігівської областей.

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