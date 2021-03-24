UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Весенний призыв: Кабмин утвердил численность и сроки в 2021 году

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года. Всего подлежат отправке в армию 14 246 граждан.

Постановление было принято во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.

Из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальной гвардии - 4646 человек, в Госпогранслужбу - 2500 человек.

Распоряжением также утверждена сумма средств в размере 66 млн гривен на проведение призыва.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них: 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Напомним, весной 2020 года на срочную службу призвали 16 460 украинцев.

В осенний призыв 2020 года на срочную военную службу призвали 13 570 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныармияПризыв в армию
Читайте также
Кабмин выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС
Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет
Прогноз погоды