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Весенний призыв: Кабмин утвердил численность и сроки в 2021 году

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 13:42
Весенний призыв: Кабмин утвердил численность и сроки в 2021 году Фото: призыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года. Всего подлежат отправке в армию 14 246 граждан.

Постановление было принято во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.

Из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальной гвардии - 4646 человек, в Госпогранслужбу - 2500 человек.

Распоряжением также утверждена сумма средств в размере 66 млн гривен на проведение призыва.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них: 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Напомним, весной 2020 года на срочную службу призвали 16 460 украинцев.

В осенний призыв 2020 года на срочную военную службу призвали 13 570 человек.

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