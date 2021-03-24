Весняний призов: уряд затвердив чисельність та строки у 2021 році
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсяг видатків для проведення призову у квітні - червні 2021 року. Усього підлягають відправленню у війська 14 246 громадян.
Постанова була ухвалено під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося на Youtube.
Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати - 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4646 осіб, Держприкордонслужби - 2500 осіб.
Розпорядженням затверджена сума коштів в розмірі 66 млн гривень на проведення призову.
Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок, із них: 4540 гривень -- для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 гривні 13 копійок - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).
Нагадаємо, у навесні 2020 року на строкову службу призвали 16 460 українців.
В осінній призов 2020 року на строкову військову службу призвали 13 570 осіб.