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"Весела нічка": як українські воїни зустріли окупантів у безлюдному селищі Харківщини

Фото: українські сили оборони відійшли від села Крохмального (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У захопленому російськими силами селі Крохмальному Харківської області немає цивільних, адже населений пункт повністю знищений. Проте, російські війська мали там "веселу нічку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковника Володимира Фітьо в етері Радіо Свобода.

"Це є малесеньке таке село, де до широкомасштабного вторгнення РФ мешкало 45 людей. Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя", - стверджує Фітьо.

За його словами, для цього було обладнані кращі позиції, більш захищені, куди перемістилися українські воїни.

Як зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, у даному населеному пункті вже не було цивільного населення через те, що і самого села, як такого вже не існує - воно повністю зруйноване. 

Водночас Фітьо каже, що відхід на нові позиції дає змогу українським військовим "атакувати за кращої нагоди". Самі російські сили у Крохмальному, за словами речника Командування Сухопутних військ Збройних сил України, перебувають "не в найкращих позиціях".

"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії", - зауважив він. 

За словами Фітьо, дане рішення першочергово спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців, а територію від російських загарбників зрештою звільнять.

"У цьому Крохмальному в них там вже "дуже весела" нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично", - розповів він.

Що передувало

Інститут вивчення війни повідомив, що російські військові зайняли позиції в Крохмальному.

Після чого начальник Володимир Фітьо заявив, що основна мета України - це вберегти життя українських захисників,

"Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону", - наголосив він.

Зокрема, начальник прес-служби 15 прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов вважає, що відхід з Крохмального - це не проблемна ситуація, українські військові перейшли на більш вигідні позиції.

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