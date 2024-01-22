"Весела нічка": як українські воїни зустріли окупантів у безлюдному селищі Харківщини

"Це є малесеньке таке село, де до широкомасштабного вторгнення РФ мешкало 45 людей. Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя", - стверджує Фітьо.

За його словами, для цього було обладнані кращі позиції, більш захищені, куди перемістилися українські воїни.

Як зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, у даному населеному пункті вже не було цивільного населення через те, що і самого села, як такого вже не існує - воно повністю зруйноване.

Водночас Фітьо каже, що відхід на нові позиції дає змогу українським військовим "атакувати за кращої нагоди". Самі російські сили у Крохмальному, за словами речника Командування Сухопутних військ Збройних сил України, перебувають "не в найкращих позиціях".

"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії", - зауважив він.

За словами Фітьо, дане рішення першочергово спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців, а територію від російських загарбників зрештою звільнять.

"У цьому Крохмальному в них там вже "дуже весела" нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично", - розповів він.