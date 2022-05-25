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Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины, - Ахметов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что верит в победу Украины и восстановление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ахметова НВ.

"А во что я верю - то это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", - заявил Ринат Ахметов.

По его словам, сейчас на победу Украины работают бок о бок работают и власть, и бизнес, и гражданское общество.

"Мы все - и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец - хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно борется наша украинская армия", - сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что общая цель - это, чтобы Украина была свободной, демократической европейской страной.

"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я - крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", - отметил Ринат Ахметов.

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