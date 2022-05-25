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Вірю в нашу перемогу, з Кримом і Донбасом у складі єдиної України, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що вірить в перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ахметова НВ.

"А в що я вірю - то це в нашу перемогу, з Кримом та Донбасом у складі єдиної України", - заявив Рінат Ахметов.

За його словами, зараз на перемогу України працюють пліч-о-пліч працюють і влада, і бізнес і громадянське суспільство.

"Ми всі - і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець - хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія", - сказав бізнесмен.

Він наголосив, що спільна мета - це, щоб Україна була вільною, демократичною європейською країною.

"Моя позиція незмінна. Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я - найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною", - зазначив Рінат Ахметов.

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