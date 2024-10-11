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Вертоліт та понад тисячу окупантів: оновлені втрати Росії на фронті

Фото: ЗСУ знищили вертоліт та понад тисячу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії на фронті перевищили вже 666 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники знищили 1140 росіян та збили ворожий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 11 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 666340 (+1140) осіб,
  • танків - 8953 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 17800 (+35) од,
  • артилерійських систем - 19322 (+59) од,
  • РСЗВ - 1229 (+4) од,
  • засоби ППО - 976 од,
  • літаків - 369 од,
  • гелікоптерів - 329 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16837 (+70),
  • крилаті ракети - 2619 од,
  • кораблі /катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26398 (+84) од,
  • спеціальна техніка - 3396 (+10).

 

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що протягом останніх місяців російські війська продовжують наступальні дії на декількох ділянках фронту. Росіяни зосереджують на Донецькій області, а саме на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямку.

Нещодавно українські воїни вийшли з Вугледару, щоб уникнути оточення.

Також окупантам вдалося зайти до частини Торецька. Чому росіяни націлилися на це місто - у матеріалі РБК-Україна.

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