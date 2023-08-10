Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 10 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 16 танків та 15 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), на лінії фронту Сватове-Кремінна російські окупанти зазнають великих втрат.
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