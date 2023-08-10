Вертолет и более 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 10 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252 200 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 16 танков и 15 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
По данным Института изучения войны (ISW), на линии фронта Сватово-Кременная российские оккупанты понесут большие потери.
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