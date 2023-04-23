Вертоліт та майже 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За даними на ранок неділі, 23 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, російські війська продовжують вести безуспішні наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Крім цього, як повідомили у Генштабі, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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