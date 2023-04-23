Вертолет и почти 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 23 апреля (GettyImages)
По данным на утро воскресенья, 23 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 186420 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
- специальная техника - 339 (+2)
Как сообщалось, российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении.
Кроме того, как сообщили в Генштабе, вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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