Вертолет и почти 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

По данным на утро воскресенья, 23 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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