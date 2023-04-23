ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вертолет и почти 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 08:15
Вертолет и почти 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 23 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 23 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 186420 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
  • специальная техника - 339 (+2)

Как сообщалось, российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой