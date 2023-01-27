Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 124 710 солдат (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов. Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 января ориентировочно составили: личного состава - около 124710 (+850) человек ликвидировано,

танков - 3182 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6340 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2180 (+11) ед,

РСЗО - 452 (+0) ед,

средств ПВО - 221 (+1) ед,

самолетов - 292 (+2) ед,

вертолетов - 283 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1941 (+33),

крылатых ракет - 796 (+47),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,

специальной техники - 199 (+4).