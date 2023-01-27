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Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Украина, Пятница 27 января 2023 08:30
Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 124 710 солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов. Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 124710 (+850) человек ликвидировано,
  • танков - 3182 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6340 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2180 (+11) ед,
  • РСЗО - 452 (+0) ед,
  • средств ПВО - 221 (+1) ед,
  • самолетов - 292 (+2) ед,
  • вертолетов - 283 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1941 (+33),
  • крылатых ракет - 796 (+47),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,
  • специальной техники - 199 (+4).

Напомним, ВСУ за прошедшее сутки отбили атаки врага вблизи 11 населенных пунктов на востоке Украины.

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