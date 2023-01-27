Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 124 710 солдат (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов. Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 27 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 124710 (+850) человек ликвидировано,
- танков - 3182 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6340 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2180 (+11) ед,
- РСЗО - 452 (+0) ед,
- средств ПВО - 221 (+1) ед,
- самолетов - 292 (+2) ед,
- вертолетов - 283 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1941 (+33),
- крылатых ракет - 796 (+47),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,
- специальной техники - 199 (+4).
Напомним, ВСУ за прошедшее сутки отбили атаки врага вблизи 11 населенных пунктов на востоке Украины.
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