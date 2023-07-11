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Вертоліт та 540 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 11 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11 липня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235020 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4089 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7983 (+17) од,
  • артилерійських систем - 4385 (+14) од,
  • РСЗВ - 672 (+4) од,
  • засоби ППО - 414 од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 310 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3693 (+7),
  • крилаті ракети - 1271 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6966 (+29) од,
  • спеціальна техніка - 640 (+8)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські війська зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень. При цьому, за інформацією Інституту вивчення війни, в ході контрнаступальних операцій з початку літа і станом на сьогодні ЗСУ деокупували стільки ж території, скільки РФ захопила більш ніж за шість місяців.

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Війна в Україні