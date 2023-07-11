Вертолет и 540 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 11 июля, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235020 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений. При этом, по информации Института изучения войны, в ходе контрнаступательных операций с начала лета и по состоянию на сейчас ВСУ деоккупировали столько же территории, сколько РФ захватила более чем за шесть месяцев.
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