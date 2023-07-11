Вертолет и 540 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 11 июля, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235020 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 235020 (+540) человек ликвидировано,

танков ‒ 4089 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7983 (+17) ед,

артиллерийских систем - 4385 (+14) ед,

РСЗО - 672 (+4) ед,

средства ПВО - 414 ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 310 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3693 (+7),

крылатые ракеты - 1271 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29) ед,

специальная техника - 640 (+8)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений. При этом, по информации Института изучения войны, в ходе контрнаступательных операций с начала лета и по состоянию на сейчас ВСУ деоккупировали столько же территории, сколько РФ захватила более чем за шесть месяцев.