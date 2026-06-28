Вертоліт нафтового гіганта розбився в Саудівській Аравії, 14 загиблих

Вертоліт найбільшої у світі нафтової компанії розбився у неділю, 28 червня, на сході Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вертоліт належав саудівській нафтовій компанії Aramco - найбільшому у світі виробнику нафти. Він впав о шостій ранку за місцевим часом на узбережжі Перської затоки, неподалік великого нафтового терміналу країни.

Про загибель 14 людей повідомило державне інформаційне агентство Саудівської Аравії. Жодних подробиць про модель вертольота чи мету польоту поки не оприлюднили.

"Відповідні органи розпочали повне розслідування, щоб встановити причину аварії", - йдеться у повідомленні державного агентства.

У самій нафтовій компанії на запит про коментар одразу не відповіли.

Катастрофа сталася за два дні після того, як у п'ятницю Aramco відновила завантаження сирої нафти на тому самому терміналі - після майже чотиримісячної зупинки.