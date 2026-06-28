Вертолет нефтяного гиганта разбился в Саудовской Аравии, 14 погибших
Вертолет крупнейшей в мире нефтяной компании разбился в воскресенье, 28 июня, на востоке Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вертолет принадлежал саудовской нефтяной компании Aramco – крупнейшему в мире производителю нефти. Он упал в шесть утра по местному времени на побережье Персидского залива, недалеко от крупного нефтяного терминала страны.
О гибели 14 человек сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии. Никаких подробностей о модели вертолета или цели полета пока не обнародовали.
"Соответствующие органы начали полное расследование, чтобы установить причину аварии", – говорится в сообщении государственного агентства.
В самой нефтяной компании на запрос о комментарии сразу не ответили.
Катастрофа произошла через два дня после того, как в пятницу Aramco возобновила загрузку сырой нефти на том же терминале - после почти четырехмесячной остановки.
Напомним, в июне произошел громкий инцидент в Бразилии - в столкновении двух вертолетов погибли шесть человек, среди них американский певец Оливер Три.
В январе этого года в Колумбии разбился самолет с 15-ю пассажирами, среди которых могли быть местные политики. А в конце марта на Гавайях упал туристический вертолет - три человека погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения.