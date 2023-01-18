Вертоліт з Монастирським, що розбився в Броварах, летів до Харкова

Голова МВС України Денис Монастирський, який загинув сьогодні під час катастрофи вертольота в Броварах, мав відвідати Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - розповів він.

За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту гвинтокрила.

"Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровима втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!" - додав він.