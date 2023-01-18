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Разбившийся в Броварах вертолет с Монастырским летел в Харьков

Фото: разбившийся в Броварах вертолет с Монастырским летел в Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погибший сегодня глава МВД Украины Денис Монастырский во время катастрофы вертолета в Броварах, должен был посетить Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, - друзей, которых уважал, которых ждал", - рассказал он.

По словам Тимошко, он вчера и сегодня разговаривал с теми, кто был на борту вертолета.

"Говорил вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели!" - добавил он.

Как сообщалось, утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет. На его борту находилось руководство Министерства внутренних дел, среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Детальнее о том, что известно о трагедии на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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БроварыДенис Монастырский