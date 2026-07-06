Вертоліт Мі-8 розбився під час перехоплення дронів, екіпаж загинув

Під час перехоплення ворожих безпілотників 30 червня розбився гелікоптер Мі-8. Унаслідок катастрофи загинули четверо військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бродівську міську раду.
Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.
Усі вони служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди". Військові виконували бойові завдання, захищали український повітряний простір, прикривали піхоту та підтримували підрозділи на різних напрямках.
Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки. Він народився у Бродах, з дитинства мріяв стати військовим льотчиком і закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Брав участь в Операції об'єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.
Валентин Мукшинов був старшим штурманом-льотчиком вертолітної ескадрильї. Він народився у Києві та навчався у Чернігівському військовому ліцеї.
Від початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Валентин Мукшинов був повним кавалером ордена "За мужність". У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.
Богдан Хміль служив бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки. Він народився у Василькові Київської області, навчався за спеціальністю "Авіаційний транспорт" у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. До 16-ї бригади армійської авіації він долучився у березні 2022 року.
Богдан Хміль готував техніку до бойових вильотів і неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Був нагороджений відзнакою президента "За оборону України". У нього залишилися дружина та батьки.
Михайло Деряга був старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки. Він народився у селі Андріївка Полтавської області, навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі.
До війська долучився у листопаді 2023 року. У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою президента "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.
Бродівська громада попрощається із загиблими захисниками 7 липня. О 9:30 на Алеї Героїв зустрінуть кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста відбудеться чин прощання.
Нагадаємо, 16 червня на Хмельниччині під час виконання завдання розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Загинули майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.
Літак входив до складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.