Вертоліт Мі-8 розбився під час перехоплення дронів, екіпаж загинув

Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Усі вони служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди". Військові виконували бойові завдання, захищали український повітряний простір, прикривали піхоту та підтримували підрозділи на різних напрямках.

Ким були загиблі військові

Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки. Він народився у Бродах, з дитинства мріяв стати військовим льотчиком і закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Брав участь в Операції об'єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Валентин Мукшинов був старшим штурманом-льотчиком вертолітної ескадрильї. Він народився у Києві та навчався у Чернігівському військовому ліцеї.

Від початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Валентин Мукшинов був повним кавалером ордена "За мужність". У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль служив бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки. Він народився у Василькові Київської області, навчався за спеціальністю "Авіаційний транспорт" у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. До 16-ї бригади армійської авіації він долучився у березні 2022 року.

Богдан Хміль готував техніку до бойових вильотів і неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Був нагороджений відзнакою президента "За оборону України". У нього залишилися дружина та батьки.

Михайло Деряга був старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки. Він народився у селі Андріївка Полтавської області, навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі.

До війська долучився у листопаді 2023 року. У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою президента "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.

Коли відбудеться прощання

Бродівська громада попрощається із загиблими захисниками 7 липня. О 9:30 на Алеї Героїв зустрінуть кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста відбудеться чин прощання.