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Вертоліт Мі-24 "Міноборони" Абхазії зазнав аварії

Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 2 квітня, зазнав аварії ударний військовий вертоліт Мі-24 так званого Міністерства оборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луна Кавказу".

Інцидент стався в селі Володимирівка Гульріпшського району Абхазії. При цьому частина використовує формулювання "вимушена посадка".

Усі три члени екіпажу живі, розповів командувач абхазьких військово-повітряних сил Адгур Гумба. Їх доправили в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує. 

Причини аварії з'ясовують.

Мі-24

Радянський/російський ударний вертоліт розробки, неофіційна назва - "Крокодил".

Став першим радянським і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом, а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим вертольотом зі знімним шасі. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.

Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, а також у багатьох регіональних конфліктах.

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