RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вертолет Ми-24 "Минобороны" Абхазии потерпел крушение

Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 2 апреля, потерпел крушение ударный военный вертолет Ми-24 так называемого Министерства обороны Абхазии. Трех членов экипажа госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Инцидент произошел в селе Владимировка Гульрипшского района Абхазии. При этом часть использует формулировку "вынужденная посадка".

Все три члена экипажа живы, рассказал командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. 

Причины крушения выясняются.

Ми-24

Советский/российский ударный вертолет разработки, неофициальное название - "Крокодил".

Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АбхазияАвиакатастрофа