Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204760 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 21 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
В Генштабі розповіли, що цього разу було збито вертоліт Ка-52. Зазначимо, вже другий день поспіль ЗСУ знищують ворожі вертольоти. Позавчора, 22 травня, ЗСУ збили також і літак окупантів.
Зі зведення Генштабу відомо, що російські війська продовжують концентрувати свої сили на фронті на 5 напрямках - в районах Мар'їнки, Бахмута, Авдіївки, Лимана (Донецька область) та Куп'янська (Харківська область). Що стосується ситуації в Бахмуті, де точаться жорсткі бої, то за даними Інституту вивчення війни, окупанти знизили темп наступальних дій, через успішні атаки ЗСУ по флангах.
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