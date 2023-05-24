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Вертолет, 400 оккупантов и более 20 артсистем: потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 24 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине за сутки составили 400 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 204760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 21 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 204760 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7424 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 3339 (+21) ед,
  • РСЗО - 570 (+5) ед,
  • средства ПВО - 327 ед,
  • самолетов - 309 ед,
  • вертолетов - 296 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2871 (+7),
  • крылатые ракеты - 1015 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6146 (+7) ед,
  • специальная техника - 440 (+7)

Потери России в Украине

В Генштабе рассказали, что на этот раз был сбит вертолет Ка-52. Отметим, уже второй день подряд ВСУ уничтожают вражеские вертолеты. Позавчера, 22 мая, ВСУ сбили также и самолет оккупантов.

Ситуация на фронте на утро

Из строительства Генштаба известно, что российские войска продолжают концентрировать свои силы на фронте на 5 направлениях - в районах Марьинки, Бахмута, Авдеевки, Лимана (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область). Что касается ситуации в Бахмуте, где идут жесткие бои, то по данным Института изучения войны, оккупанты снизили темп наступательных действий, из-за успешных атак ВСУ по флангам.

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Война в Украине