Вертолет, 400 оккупантов и более 20 артсистем: потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине за сутки составили 400 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 204760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 21 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:
В Генштабе рассказали, что на этот раз был сбит вертолет Ка-52. Отметим, уже второй день подряд ВСУ уничтожают вражеские вертолеты. Позавчера, 22 мая, ВСУ сбили также и самолет оккупантов.
Из строительства Генштаба известно, что российские войска продолжают концентрировать свои силы на фронте на 5 направлениях - в районах Марьинки, Бахмута, Авдеевки, Лимана (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область). Что касается ситуации в Бахмуте, где идут жесткие бои, то по данным Института изучения войны, оккупанты снизили темп наступательных действий, из-за успешных атак ВСУ по флангам.
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