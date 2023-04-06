Вертоліт, 390 окупантів, 4 БПЛА: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За даними на ранок четверга, 6 квітня, українські військові ліквідували за добу 390 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 8 ББМ і 4 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, попри великі втрати у живій силі та техніці, російські окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Крім того, у Бахмуті продовжуються важкі бої, росіяни поволі просуваються вперед. Нещодавно підрозділи ВДВ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

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